وزير التموين: السعر العادل لكيلو السكر من 22 الي 26 جنيها في السوق المحلية

اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن سعر طن السكر عالمياً ارتفع الي 700 دولارا ، مشيرا إلي ان احتياطي مصر من السكر التمويني يكفي حتى بعد شهر ابريل 2024 فيما يكفي السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس القادم وذلك بعد فتح الاعتمادات للاستيراد.

وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ، أنه وجه باتاحة السكر في الأسواق مشيرا إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح من 22 الى 26 جنيها للكيلو.

جاء ذلك مشاركته في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، والذي يستضيف المعهد القومي للمعايرة بوزارة التعليم العالى في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية و انطلاقا من دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.

وأشار المصيلحي إلى أن حجم انتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن لافتا إلى أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد مايتراوح من 300 إلى 400 ألف طن.

وأضاف المصيلحي ان دخول انتاج شركة القناة السكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة، مشيرا إلي قيام الوزارة خلال الفترة الماضية باستيراد نحو 300 ألف طن سكر خام.

وأوضح أنها تتضمن 165 الف طن استوردتهم هيئة السلع التموينيى و50 الف طن سكر استوردتهم شركة الشرقية للسكر ونحو 50 الف طن استوردتهم شركة الدقهلية للسكر وذلك تحسبا لتأخر موسم البنجر، كما حدث العام الماضي والذي يبدأ عادة في شهر مارس نتيجة للتغيرات الجوية حيث تأخرت المصانع في الانتاج.

واضاف المصيلحي انه حتى اول امس لدينا 750 الف طن سكر بالاضافة الى 350 ألف طن تم التعاقد على استيرادهم اي بنحو 1.1 مليون طن سكر.