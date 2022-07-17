وزير التموين: الدولة تتحمل فارق تكلفة السولار عن أصحاب المخابز

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا رقم 22 وصادر بتاريخ اليوم 17 يوليو 2022 وموضح به حساب تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم، ونص القرار الصادر اليوم على تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار .

وذلك فى ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لعام 2022 والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها السولار.

ونص التوجيه الوزاري على قيام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية.

وأكد المصيلحي في بيان اليوم أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فارق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.