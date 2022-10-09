وزير التموين: الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في رفع تكلفة دعم الخبز 24 مليار جنيه

طالب الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بأن يتم تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين الزراعة والاقتصادية والتضامن الاجتماعي لمناقشة آلية رفع كفاءة دعم الخبز، ودراسة الاقتراحات المختلفة، مؤكدًا أن الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا تسببت في زيادة 24 مليار جنيه إضافي للخبز.

ولفت وزير التموين إلى أن تنظيم منظومة دعم الخبز ستصب في صالح المواطن، وسيكون هو المستفيد الأول من ذلك، موضحًا أن مصر تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة المساحة المزروعة من القمح، مشيرا إلى أن مصر تستهلك حوالي 18 مليون طن قمح سنويا حيث تنتج ما بين 9 إلى 10 ملايين طن وتستورد الباقي من الخارج .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى.

وقال “المصيلحى” إن القيادة السياسية أكدت زيادة المساحة المزروعة من القمح، كما أن هناك مليون فدان زيادة مزروعة قمح خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، إن تنظيم عملية دعم الخبز أمر هام وهو المقصود، موضحا أن وزارة التموين قدمت مردودا جيدا في هذا الإطار حتى الآن.