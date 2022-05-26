وزير التموين: ‎التعاقد على استيراد 50 ألف طن أرز تمويني من الخارج‏

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة قد تعاقدت على شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من الأرز التمويني.
وقال المصيلحي في بيان اليوم، إن التعاقدات الأخيرة سوف تصل البلاد خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجاري.
من جانبه، أكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة سواء في الأرز أو الاقماح المستوردة أو الزيوت لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والأساسية كالأرز والزيت والسكر، مشيرا إلى أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ويتعدى في أغلبة الـ 6 أشهر.