وزير التموين: ‎التعاقد على استيراد 50 ألف طن أرز تمويني من الخارج‏

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و ‏التجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة قد ‏تعاقدت على شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من ‏الأرز التمويني.

وقال المصيلحي في بيان اليوم، إن التعاقدات الأخيرة سوف تصل ‏البلاد خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجاري.‏

من جانبه، أكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة ‏سواء في الأرز أو الاقماح المستوردة أو الزيوت لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والأساسية كالأرز والزيت والسكر، مشيرا ‏إلى أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ويتعدى في أغلبة الـ 6 أشهر.