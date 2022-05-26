وزير التموين: ‎التعاقد على استيراد 50 ألف طن أرز تمويني من الخارج‏

وزير التموين: ‎التعاقد على استيراد 50 ألف طن أرز تمويني من الخارج‏
محمد مجدي

محمد مجدي

6:02 م, الخميس, 26 مايو 22

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و ‏التجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة قد ‏تعاقدت على شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من ‏الأرز التمويني.

وقال المصيلحي في بيان اليوم، إن التعاقدات الأخيرة سوف تصل ‏البلاد خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجاري.‏

من جانبه، أكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة ‏سواء في الأرز أو الاقماح المستوردة أو الزيوت لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والأساسية كالأرز والزيت والسكر، مشيرا ‏إلى أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ويتعدى في أغلبة الـ 6 أشهر.

محمد مجدي

محمد مجدي

6:02 م, الخميس, 26 مايو 22