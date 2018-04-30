وزير التموين: البعض يبيع رز بفازلين ويرفع الأسعار بطريقة لا أقبلها

المال - خاص:قال وزير التموين علي مصيلحي إن كميات الأرز الموجودة على أرض مصر حاليا تغطي الاحتياجات حتى 16 شهرا، رغم قرب زراعة المحصول الجديد، مشيرا إلى أن السبب في تلك الاحتياطات الهائلة هو التوسع غير المنضبط في زراعة الأرز العام الماضي.وأكد الوزير في لقاءه مع الاعلامي عمرو أديب على قناة أون ا

المال – خاص: قال وزير التموين علي مصيلحي إن كميات الأرز الموجودة على أرض مصر حاليا تغطي الاحتياجات حتى 16 شهرا، رغم قرب زراعة المحصول الجديد، مشيرا إلى أن السبب في تلك الاحتياطات الهائلة هو التوسع غير المنضبط في زراعة الأرز العام الماضي.

وأكد الوزير في لقاءه مع الاعلامي عمرو أديب على قناة أون اي، أن الأسعار منخفضة وتدور بين 6 و 8.5 جنيه للكيلو جرام، من مختلف الأنواع، نافيا ما تردد عن زيادات مرتقبة نتيجة اتجاه الحكومة لتقليص المساحات المزروعة من الارز توفيرا للمياه.

وانتقد مصيلحي قيام بعض المنتجين ببيع الارز باسعار مرتفعة، وقال ” بعض الناس بتحط عليه فازلين علشان يلمع وينور .. انا بقول اني مش مع الناس ويجب أن يتوقفوا عن ذلك”.