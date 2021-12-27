وزير التموين: الانتهاء من دراسة تطوير شركات الزيوت

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركة “بي دي أو” للاستشارات الفنية انتهت من دراسة تطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهى : “الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون ، والمصرية للنشا والخميرة والصابون، وأبو الهول للزيوت، والنيل للزيوت والصابون”.

وفي هذا السياق أكد المهندس أحمد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون التابعة للقابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين خلال جولة تفقدية لمصنعها فى كفر الزيات بمحافظة الغربية، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وافق على إنشاء 3 مصانع زيوت جديدة في 3 محافظات بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف طن يومياً.

وأوضح أنه سيتم إنشاء مصنع منها في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لاستخلاص الزيوت من بذور النباتات بطاقة إنتاجية 3 آلاف طن يومياً، بالإضافة إلى تكرير وتعبئة إنتاجية 800 طن يومياً.

كما أن هناك اقتراحا بإقامة مصنع آخر في مدينة السادات أو العاشر من رمضان وسيكون لتعبئة وتكرير الزيوت من بذور النباتات، بطاقة إنتاجية 800 طن يومياً، مشيراً إلى أن المصنع الآخر سيتم إنشاؤه في محافظة سوهاج على أرض شركة النيل التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك لاستخلاص الزيوت من بذور النباتات بطاقة إنتاجية ألفي طن يومياً وتكرير وتعبئه 800 طن يومياً.

وكشف رئيس شركة الزيوت أنه يتم أيضَا إنتاج منظفات بكمية تصل إلى 12 ألف طن وصابون 3 آلاف طن سنويًا، كما أنه تم تصدير كميات من المنظفات والصابون إلى بعض الدول الأفريقية والعربية بقيمة 30 مليون جنيه خلال العام الماضي وذلك ارتفاعاً بنحو 2 مليون جنيه عن عام 2019، بالإضافة إلى العام الجاري سيصل المستهدف إلى 32 مليون جنيه قيمة الصادرات.