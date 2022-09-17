وزير التموين: الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار أصبح جزءا أساسيا من عملية التنمية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار أصبح جزءا أساسيا من عملية التنمية، وله تأثير مباشر على استراتيجية المناخ والتنمية 2030.

وقال المصيلحي أن الاقتصاد العالمي منذ عام 2000 تحول من القديم المبني على الخامة والرأس المال والعمالة والآلة، إلى الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار.

وأضاف: لأن العائد من ذلك الأمر أقل بكثير من العائد من براءات الاختراع والتقدم التكنولوجي، ولدينا نماذج مثل آبل وجوجل.

وأوضح أن توجه الاستراتيحية هو إيجاد الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي سيعمل على رفع الكفاءة لأن وجود جهاز واحد مشرف على الملكية الفكرية يعمل على خلق مناخ داعم للعمل ومن ثم تعديل التشريعات، مضيفًا أن النقطة الأهم هي نشر الوعي المجتمعي.

ولفت إلى أن وزارة التموين لديها العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية الخاصة بتسجيل النباتات ومنتجات معينة مثل بلح أو زيوت سيوة.

وأوضح أنه يوجد ملكية فكرية أيضًا لدى الوزارات المختلفة مثل الزراعة والتعليم العالي والثقافة.

وأضاف أنه يتوجه بالشكر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على تنظيم هذا المؤتمر كونه جزء هام جدًا من رفع الوعي المجتمعي بالملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن مصر مليئه بالمبدعين في كل المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، الذي عقد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تم إعدادها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.