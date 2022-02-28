اقتصاد وأسواق

وزير التموين : الاحتياطي من القمح آمن ومستهدف استلام 5.5 ملايين طنا محليا في الموسم الحالي

متابعا أن الحد الأدنى 3 أشهر ولدينا اليوم 4 أشهر احتياطي استراتيجي من القمح 3.8 مليون طن
محمد مجدي 10:23 م, الأثنين, 28 فبراير 22 10:23 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن بمناسبة شهر رمضان بنكون جاهزين بالسلع الاستراتيجية ، كما أن ما يحدث في روسيا وأوكرانيا يؤثر على كافة اقتصادات العالم و هم يمثلون 30٪ من إجمالي إنتاج القمح العالمي وحدث بالفعل ارتفاع أسعار البترول والغاز والقمح وهي سلع استراتيجية وتؤثر بشكل مباشر في كل السلع الأخرى الاستراتيجية، مؤكدا أن خطة العام الحالي مستهدف 5.5 مليون طن قمح محلي يتم توريده لصالح التموين، وسيكون لدينا احتياطي من القمح يكفي حتي نوفمبر 2022.

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و أضاف المصيلحي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أنه تم عقد اجتماع مع اللجنة العليا الاقماح أمس لمتابعة موسم القمح في إبريل القادم.

وأشار المصيلحي إلى أنه منذ تولي وزارة التموين في فبراير 2017 ، كان احتياطي القمح 18 يوما فقط، ولذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي 1.8 مليار دولار لتوفير السلع الاستراتيجية بحيث تكون كافية مدة 6 أشهر.

و تابع المصيلحي أن الحد الأدنى 3 أشهر ، ولدينا اليوم 4 أشهر احتياطي استراتيجي من القمح 3.8 مليون طن، ونحو نصف مليون طن قمح محلي من الموسم الماضي.

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يشار إلى أن سعر توريد طن القمح ارتفع العام الجاري بقيمة 100 جنيه ليصل إلى 820 جنيها.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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