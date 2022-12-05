وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع من 3 إلى 12 شهرا

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏أن المخزون الاستراتيجي من الأرز التمويني يصل إلى 6.6 شهر، والزيت التمويني يبلغ 5.7 شهر والمكرونة التموينية 7.6 شهر،.

وقال المصيلحي، في بيان اليوم، ان المخزون الاستراتيجي من القمح التموينى 5 أشهر والسكر التموينى 3.8 شهر، مع العلم ان الموسم الجديد للسكر سيبدأ في 15-1-2023.

‏وأشار إلى أن الاحتياطي من اللحوم الحيه يبلغ 12 شهرًا، والدواجن ‏المجمدة 4.7 شهر، ونوه معالي الوزير الى ان الوزارة تضخ ما يقرب من 31 سلعة ‏شهريًا للمواطنين على بطاقة الدعم يستفيد منها 64 مليون مواطن.

من جهته، صرح ‏المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال ان ‏الوزارة تضخ يوميًا كميات وفيرة من السلع التموينية والأساسية وتشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، فضلًا عن كميات كبيرة من السلع الغذائية الاخرى بكافة الفروع والمنافذ التموينية.

وأكد المتحدث الرسمي معاون الوزير أن المصيلحي يتابع يوميًا معدلات ‏صرف السلع التموينية ويوجه بتسيير حملات مستمرة على مخازن ومنافذ صرف ‏السلع التموينية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.