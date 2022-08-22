وزير التموين : الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 7 أشهر

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من المتوقع استلام 4 ملايين طن قمح محلي بنهاية الموسم الجاري والذي ينتهي في 31 أغسطس الجاري.

وقال المصيلحي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر توقيع اتفاقيات إقامة مناطق تجارية ولوجستية في كفر الشيخ والسويس والدقهلية، إنه تم استلام نحو 3.9 مليون طن قمح حتى الآن، كاشفا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 7 أشهر.

وأضاف المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي نحو 7 أشهر ، والسكر 6 أشهر، والأرز نحو 3 شهور، كما أنه لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز بجانب بدء موسم الحصاد.