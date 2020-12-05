وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5.7 شهر

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه دون رؤية حقيقية لن يتغير الواقع وما يتم حاليا من مشروعات قومية توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا وذلك لتنمية وتعظيم موارد الدولة.

وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد خلال تفقد صومعة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية إنه لأول مرة منذ أن تولى الوزارة في نهاية 2017 ، كان رصيد القمح يكفي 20 يوما وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من البنك المركزي 1.1 مليار دولار لدعم التموين.

وأكد أنه يوجد حاليا احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 5.7 شهر، كما أن موسم حصاد القمح المحلي يبدأ في منتصف أبريل المقبل، والزيوت تكفي 5 شهور، والأرز يكفي على مدار العام، والسكر يكفي 5 أشهر والدواجن واللحوم تكفي لشهور.

وقال المصيلحي إن وزارة التموين مهتمة بشبكات التوزيع على محافظات الجمهورية من خلال 6 آلاف منفذ جمعيتي، كما أن زيت الخليط التمويني هو أفضل أنواع الزيوت في السوق وكل ما يتم فعله من جهود هي لصالح المواطن.