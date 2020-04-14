اقتصاد وأسواق

وزير التموين : الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية العام

مستهدف استلام 3.4 مليون طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم القمح الجاري
محمد مجدي 9:18 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20 9:18 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى ديسمبر 2020، كما أنه بداية من غد الأربعاء سيتم بدء توريد القمح المحلي من المزارعين.

 وأضاف المصيلحي خلال برنامج على مسئوليتي في برنامج صدى البلد أنه مستهدف استلام 3.4 مليون طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم القمح الجاري.

 وتم الإعلان عن أسعار توريد القمح المحلى من المزارعين للموسم الحالى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً، على أن يبدأ موسم التوريد من 2020/4/15 حتى 2020/7/15.

واتفق وزراء التموين والزراعة والمالية على تحديد أسعار شراء القمح المحلى، وهى 670 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلوجرام درجة نظافة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للإردب زنة 150، درجة نظافة 23 قيراطًا، و700 جنيه للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط.

يذكر أن سعر الإردب خلال العام الماضى بلغ 685 جنيهًا، كانت هناك مطالب للمزارعين بزيادته إلى 700 جنيه.

وأكدت اللجنة المشكلة من الحكومة على أنه يُقتصر تسويق محصول القمح المنتج المحلى موسم 2020 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن يتم التوريد لعدد من الجهات وهى الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والعامة للصوامع والتخزين، والمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

الزراعة تعلن افتتاح موسم حصاد القمح في 3 محافظات

الصاوي أحمد 7:35 م, الأثنين, 13 أبريل 20

نقيب الفلاحين يطالب بتسليم الأقماح للحكومة

الصاوي أحمد 12:55 م, الجمعة, 10 أبريل 20

«بشرة خير».. نقابة الفلاحين : هذا الموسم سيكون الأعلى إنتاجية للقمح

الصاوي أحمد 11:14 ص, الخميس, 26 مارس 20

الحكومة تحدد 700 جنيه سعرا لتوريد القمح من الفلاحين بموسم 2020

صفية حمدي 3:31 م, الخميس, 19 مارس 20

المصيلحي: لو العالم كله قفل في تصدير القمح عندنا احتياطي يكفي 8 شهور

محمد مجدي 11:44 م, الأربعاء, 18 مارس 20

الاتحاد التعاوني الزراعي يقرر بحث مشكلات تسويق القمح مع توقعات بزيادة الإنتاجية

الصاوي أحمد 10:55 م, السبت, 7 مارس 20