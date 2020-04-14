وزير التموين : الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية العام

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى ديسمبر 2020، كما أنه بداية من غد الأربعاء سيتم بدء توريد القمح المحلي من المزارعين.

وأضاف المصيلحي خلال برنامج على مسئوليتي في برنامج صدى البلد أنه مستهدف استلام 3.4 مليون طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم القمح الجاري.

وتم الإعلان عن أسعار توريد القمح المحلى من المزارعين للموسم الحالى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً، على أن يبدأ موسم التوريد من 2020/4/15 حتى 2020/7/15.

واتفق وزراء التموين والزراعة والمالية على تحديد أسعار شراء القمح المحلى، وهى 670 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلوجرام درجة نظافة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للإردب زنة 150، درجة نظافة 23 قيراطًا، و700 جنيه للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط.

يذكر أن سعر الإردب خلال العام الماضى بلغ 685 جنيهًا، كانت هناك مطالب للمزارعين بزيادته إلى 700 جنيه.

وأكدت اللجنة المشكلة من الحكومة على أنه يُقتصر تسويق محصول القمح المنتج المحلى موسم 2020 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن يتم التوريد لعدد من الجهات وهى الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والعامة للصوامع والتخزين، والمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى.