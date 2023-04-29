وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، حيث إن احتياطي القمح يكفي 2.6 شهر حتى 5 يوليو المقبل مع استمرار عمليات الاستيراد بالتوازي مع توريد القمح المحلي.

وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن احتياطي الأرز يكفي حتى 3.7 شهر أي حتى نهاية أغسطس المقبل، مشيرا إلى بدء موسم التوريد الجديد في منتصف سبتمبر المقبل.

وأوضح المصيلحي أنه تم الاتفاق مع مصانع المكرونة على توريد الكميات المطلوبة لافتا الى أن احتياطي المكرونة يكفي 7 شهور.

وفيما يتعلق بالزيت قال إن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر من الزيت سواء عباد الشمس أو الفول الصويا الدواجن المجمدة.

وأشار وزير التموي إلي أن دور الوزارة الحفاظ على الاتزان العام في السوق وسنستمر في ذلك حتى يتم الخروج من تحدي توفير العملة بسهولة للقطاع الخاص.

وأضاف أنه لأول مرة قامت الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية باستيراد ذرة صفراء حيث تم استخدام جزء من الاعتمادات المخصصة لاستيراد القمح في استيراد الذرة.

وأشار المصيلحي الي أن الوزارة باستيراد نحو 110 آلاف طن ذرة تم منذ أسبوعين طرحها عبر البورصة السلعية لمنتجين أعلاف الدواجن خاصة المتوسطة والصغيرة بسعر 13.600 ألف جنيه للطن مقابل ما يتراوح من 18 إلى 18.5 ألف جنيه للطن في الأسواق.

وأوضح أن السعر الذى قامت الوزارة بطرحه أثر على السعر الكلي للعلف وعمل على تقليل سعره الأمر الذى أحدث توازنا في أسعار الدواجن.

وقال المصيلحي إن الوزارة في إطار دورها لتحقيق الاتزان في السوق قامت بعد موافقة مجلس الوزراء باستيراد الدواجن المجمدة حيث تم استيراد نحو 25 ألف طن وتوريدها وطرحها بالمنافذ منذ شهر رمضان.

وأضاف وزير التموين أن الأسعار شهدت استقرار نسبي حتى أنه في بعض الأيام شهدت انخفاضا يتراوح من 10 إلى 20 جنيها لأول مرة لافتا إلى استمرار الوزارة بدورها حتى نستطيع توفير السلع والسيطرة على معدلات التضخم العالية والتى يمثل نحو 80% تضخما خارجيا.