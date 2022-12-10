وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي 6.5 شهر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان الاحتياطي الاستراتيجي من الارز يكفي 6.5 شهر، ولا توجد أزمة في طرحه على البطاقات التموينية وفي السوق المحلية.

واضاف المصيلحي خلال لقاء مع الاعلامية ايمان الحصري في برنامج مساء دي ام سي على فضائية دي ام سي، أن سعر الارز في البطاقة التموينية 10.5 جنيه، ويتم طرح انواع اخري من الارز الابيض رفيع الحبة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح من 13.5 إلي 15 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتابع المصيلحي، أنه يتم طرح السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية سواء كانت سلع بطاقة تموينية أو سلع حرة، موضحَا أن سعر السكر على البطاقة التموينية بـ10.5 جنيه، وانواع اخري يتم طرحها بسعر 14 جنيهًا.

وأشار المصيلحي، إلي أن طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسعي إلي زيادة الحماية الاجتماعية لحاملي البطاقات التموينية.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حاملي البطاقات التموينية يمثلون 65% من المجتمع، كما نسعي إلي الحفاظ على الفئات الاكثر احتياجا، مشيرًا إلي أنه لا توجد زيادات في اسعار السلع التموينية.

وأكد المصيلحي، على أن وزارة التموين ليست فقط بطاقة التموين، قائلا: بطاقة التموين جزء اساسي من عمل وزارة التموين حتي يمكن الحفاظ على الامن الغذائي لكل المواطنين، وهناك ايضا سلع حرة محددة السعر في المجمعات الاستهلاكية، ونقدم الكثير من الدعم للمواطنين.

وأوضح المصيلحي، أن السلعة الحرة والتي يتم تحديد سعرها في المجمعات الاستهلاكية، تكون بسعر أقل من مثيلاتها في السوق الحر.