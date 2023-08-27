وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الغذائية آمن

أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفي نحو 4.7 شهر واحتياطي السكر حتى أبريل المقبل .

وقال المصيلحي – خلال وضع حجر أساس المستودع الإستراتيجي في الأقصر – إنه تم طرح السكر في البورصة السلعية لبعض الشركات الصناعية وبلغ سعر طن السكر 24.300 جنيه .

وأكد “المصيلحي” أن احتياطي الزيت يكفي نحو 6.7 شهر، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت من خلال ممارسة عالمية بشراء 125 ألف طن زيت يتنوع ما بين زيت عباد وزيت صويا لتكوين مخزون إستراتيجي.

وفيما يتعلق بالأرز قال المصيلحي لدينا مخزون يكفي حتى 3.3 شهر، وسيبدأ الموسم الجديد خلال أسبوعين لافتا إلى أنه يتم طرح كيلو الأرز الحر في الأسواق للمواطنين بسعر 22 جنيها وبنسبة كسر 5%.

وشدد “المصيلحي” على ضرورة قيام جميع الجهات العاملة في الأرز بتسجيل خطوط التعبئة بالمضارب حتى يتم التأكد من سلامة الكيان من الناحية القانونية والتجارية.

وأعلن “المصيلحي” أنه لن يتم السماح لأي كيان غير معروف بالعمل في هذه السلعة الإستراتيجية الهامة، مضيفا أنه تمت زراعة نحو 1.6 مليون فدان أرز واستهلاكنا يتراوح من 1.2 إلى 1.3 مليون فدان، لافتا إلى استمرار قرار حظر تصدير الأرز.

وفيما يتعلق بالدواجن أكد “المصيلحي” أن هناك انخفاضا في أسعار العلف مما أدى إلى تراجع أسعار الدواجن، لافتا إلى المتابعة والتنسيق مع جميع الجهات للتأكد من توافر الأعلاف.

أما فيما يتعلق باللحوم قال “المصيلحي” إنه لتغطية قلة الإنتاج بعد الأزمة السودانية بدأنا الاستيراد من جيبوتي حيث تصل اللحوم الحية محملة على مراكب ويتم حجرها في محجر سفاجا مع استمرار استيرادنا للحوم السودانية ويتم طرح كيلو اللحوم السودانية بسعر 220 جنيها.

وأضاف “المصيلحي” أنه يتم استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل وتتطرح بسعر 160 جنيها للكيلو، ونسعى إلى الاستيراد من الهند لتوفير أكبر قدر من اللحوم.