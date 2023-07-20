وزير التموين: الاتفاق مع شركات الزيوت على عدم رفع الأسعار بالرغم من التذبذات السعرية

اكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 4.3 شهرا، موضحا أنه تم الاتفاق مع شركات الزيوت على عدم الأسعار بالرغم من التذبذات في أسعار الزيوت

وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي بكميات كبيرة كما ان المساحات المنزرعة تكفي أكثر من الاستهلاك المحلي سواء الحالي أو العام المقبل.

واضاف المصيلحي أن احتياطي الدواجن يكفي 7 اشهر، كما أن أسعار اللحوم في عيد الاضحى لم ترتفع نتيجة التعاقدات التي قامت بها الوزارة مع كلا من جيبوتى و السودان وأوغندا وكينيا والبرازيل، إضافة إلي استيراد 50 الف طن لحوم مجمدة من الهند .

جاء ذلك مشاركته في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، والذي يستضيف المعهد القومي للمعايرة بوزارة التعليم العالى في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية و انطلاقا من دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.