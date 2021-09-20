اقتصاد وأسواق

وزير التموين : الاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية لتطوير شركتي قها وإدفينا

إقامة مصنع ضخم بالسادات
محمد مجدي 11:55 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21 11:55 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجب أن يتم إعادة البناء كما يجب أن يكون ، و لم يعد مقبولا أن يتم التطوير لمجرد التطوير ولكن يجب أن يكون التطوير يصاحبه مواكبة الجودة.

وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، على هامش افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة في مدينة قها بمحافظة القليوبية، إنه يجب احترام المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالسلع التي يتم طرحها على البطاقات التموينية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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وكشف المصيلحي، أنه تم الاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تطوير شركتي قها وإدفينا من خلال مصنع كبير في مدينة السادات ، كما أنه قارب على الانتهاء من دراسة تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية كذلك دراسة تطوير شركات الزيوت.

وأوضح وزير التموين ، أنه يتم 70 ألف طن زيوت شهرياً والاحتياطي الاستراتيجي آمن بشكل كبير.

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يذكر أنه تم افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية في مدينة قها بمحافظة القليوبية وذلك بحضور وزراء التموين والصناعة والزراعة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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