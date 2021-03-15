وزير التموين : الإمارات ساهمت في إقامة 25 صومعة كبرى

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع صومعة برقاش هو أحد ثمار المنحة الإماراتية، وتم الاتفاق على ذلك إضافة إلى 25 صومعة أخرى، وكان لابد أن يكون هناك مركز تدريب إقليمي لتكنولوجيا الحبوب وصناعة وتداول الحبوب.

وقال المصيلحي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أن التعاون مع شركة كمبريا جرين من أهم الجهات التي تتعاون معها وزارة التموين حيث يتم الاستعانة بهم في جميع ما يخص منظومة القمح في مصر.

وأضاف المصيلحي أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمن الغذائي كبير جدا وأهمها القمح وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع.

من جهتها أكدت الدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي، أن الصوامع المصرية لها دور كبير في الأمن الغذائي القومي وماحدث في السنوات الأخيرة يؤكد وجود طفرة كبيرة على المستوى المحلي بفضل التعاون الدولي بهدف نقل الخبرات وليس ماليًا فقط.

وقالت المشاط في كلمتها خلال افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب، إن هناك العديد من المبادرات مع وزارة التخطيط ووزارة التموين في مشروع تطوير الصوامع الحقلية.

وأضافت المشاط، أن المركز الإقليمي يستهدف العنصر البشري لتقليل الهدر من القمح وقت التخزين، وبمشاركة الخبرات الأجنبيه، ووجود وزارة التعاون الدولي يأتي تحت رؤية الحكومة المصرية بأهمية التعاون بين كل الوزارات لتحقيق الأهداف التي تسعى لها الدولة.