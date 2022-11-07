وزير التموين: الإفراج عن 6 آلاف طن صويا بالموانئ وانفراجة في أسعار الدواجن

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الإفراج عن 6 آلاف طن من الصويا الموجودة بالموانئ، مشيرًا إلى أن جزءًا من تلك الكميات تستخدم في إنتاج الزيوت والباقي كأعلاف.

وأضاف المصيلحي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر: سنرى انفراجة في الدواجن الفترة المقبلة تبشر بمردود إيجابي على الأسعار حتى تصبح في متناول المواطنين.

وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن يكفي 5 شهور بإضافة إلى التعاقدات التي تم إبرامها مع اتحاد منتجي الدواجن لتوريد كميات كبيرة بسعر 65 جنيها للكيلو الواحد.

وأَضاف المصيلحي، أن احتياطي اللحوم يكفي 13 شهرا، مشيرا إلى استمرار توريد اللحوم بشكل منتظم من شركة الاتجاهات السودانية، منوها بأنه يتم مضاعفة الكميات مع قرب شهر رمضان.

وتابع أن سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة تعرض في جميع المنافذ التابعة للوزارة بسعر 115 جنيها، كما أنه تم توقيع عقود جديدة لتوفير اللحوم السودانية لمدة 13 شهرا.

وقال المصيلحي إنه سيتم مضاعفة الكميات مع بداية شهر رمضان المقبل بطرح كميات إضافية من اللحوم في السوق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة للجميع بما يواجه احتكار التجار.