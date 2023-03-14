وزير التموين: استيراد الأرز الهندي لتحقيق توازن الأسعار في السوق

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي الأرز التمويني يكفي 3.3 شهر، لافتًا إلى أنه تم استيراد كميات من الأرز قبل شهر رمضان لتحقيق التوازن في السوق.

وأشار المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، على هامش افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي، إلى أنه تم التعاقد على كميات من الأرز الهندي لطرحه بالمنافذ خلال شهر رمضان، كما سيتم استيراد كميات أخرى لتعزيز المخزون الإستراتيجي.

ولفت المصيلحي إلى أن الدولة تعمل على ضبط أسعار الأرز وعدم المبالغة فيها، منوهًا بأن متوسط أسعار الأرز يتراوح من 22 إلى 24 جنيهًا للكيلو، وسعر 26 جنيهًا للأنواع الفاخرة.

وفيما يتعلق بالدواجن أكد المصيلحي أنه يتم طرح الدواجن المبرَّدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو، فيما يتم طرح كيلو اللحوم السودانية بسعر 165 جنيهًا للكيلو.

وقال المصيلحي إن سعر كيلو اللحوم البلدى يتراوح من 180 إلى 190 جنيهًا للكيلو، فيما يُطرح سعر كيلو البلدي الفاخر بسعر 220 جنيهًا.

وأكد وزير التموين توافر جميع أنواع السلع الأساسية بكل المنافذ، حيث إن الدولة أقامت نحو 550 شادر “أهلًا رمضان” على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير 104 سيارات متنقلة للوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجًا.

وأشار المصيلحي إلى مشاركة أكثر من 1500 موقع بالسلاسل التجارية تحت مسمى “أهلًا رمضان” لعرض السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت ولحوم ودواجن وبيض وخضراوات بأسعار متميزة وجودة عالية.