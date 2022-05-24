وزير التموين: استلمنا 2.7 مليون طن قمح محلي والاحتياطي يكفى حتى فبراير المقبل

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم استلام نحو 2.7 مليون طن قمح محلي تم استلامها من المزارعين منذ بداية موسم توريد القمح ، مؤكدا أن الاحتياطي يكفي حتى فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر.

وأضاف “نشكر وزارة الداخلية أنها قامت بعمل مجهود مضاعف بالمساعدة في مرور سيارات السلع الغذائية بكافة أنواعها و لكن بعد الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت جميع مدخلات الإنتاج و تكلفة النقل على مستوى العالم .

وتابع المصيلحي أن روسيا و أمريكا و أوكرانيا تمثل 30٪ من إنتاج القمح في العالم و أوكرانيا وحدها تمثل 30٪ من انتاج الزيوت في العالم .

واستطرد قائلا: “لدينا شحنات قمح من رومانيا و أوكرانيا و فرنسا تم استلامها و في شحنة واحدة من أوكرانيا تم تحميلها يوم بداية الحرب ، كان في مركبين واحدة كانت 60 الف طن وصلت 37 الف طن ، و حصلت الحرب و قلت المركب تتحرك فوراً .

وأوضح المصيلحي أنه تم استكمال تحميل تلك الشحنة خلال 3 أيام بواسطة ناقلات بحرية ، و تلك الشحنة موجودة حالياً في رومانيا ونتيجة الحرب و إغلاق البحر الأسود أدى إلى تأخر استلامها .

وقال المصيلحي إن سعر طن القمح عالميا قبل الحرب الروسية الأوكرانية كان يبلغ 388 دولارا وحاليا بلغ 480 دولارا ، و يتم حاليا التواصل مع جميع المناشئ منها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وأستراليا.

وأكد المصيلحي أنه تم استلام نحو 2.7 مليون طن قمح محلي تم استلامها من المزارعين منذ بداية موسم توريد القمح و الاحتياطي يكفي حتى فبراير القادم .