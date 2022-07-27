وزير التموين: استلام 4 ملايين طن قمح محلي بقيمة 23 مليار جنيه

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم استلام 4 ملايين طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم توريد القمح المحلي، وتم دفع قيمة ما تم استلامه والذي بلغ 23 مليار جنيه، من خلال البنك الزراعي المصري.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد.

وأوضح أن السعة الاستيعابية لصوامع وزارة التموين تصل إلى 3.4 مليون طن و صوامع المطاحن التابعة للوزارة بسعة إجمالية 660 ألف طن .

وأضاف المصيلحي أنه مستهدف الوصول إلى سعة إجمالية تصل الي 5 ملايين طن قمح من خلال المشروع القومي للصوامع.

وأكد المصيلحي أنه تم استلام 4 ملايين طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم توريد القمح المحلي، وتم دفع قيمة ما تم استلامه والذي بلغ 23 مليار جنيه ، من خلال البنك الزراعي المصري.

وأوضح المصيلحي أنه لن يضار أي مزارع لم يقوم بتوريد القمح لصالح الحكومة والذي تبلغ حيازته الزراعة أقل من فدان.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتم طرح 40 ألف طبق بيض يومياً في المجمعات الاستهلاكية بسعر 62 جنيها.

وطالب المصيلحي المواطنين سرعة تسجيل رقم المحمول على البطاقة التموينية حيث أنه ما يقرب من 1.5 مليون مواطن لم يقوم بتسجيل رقم المحمول على البطاقة التموينية و كان الرقم في البداية 13 مليون مواطن .

وقال المصيلحي إن المخبز المدعم الذي يقوم بإنتاج خبز بلدي مدعم أقل من المواصفات المحددة سيتم خصم النسبة الناقصة من حصته الشهرية.