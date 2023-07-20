وزير التموين: استلام 3.8 مليون طن قمح محلي

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي نحو 5.2 شهر ، كما أن حجم التوريد المحلي منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3.8 مليون طن قمح .

وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن ما تم استلامها يمثل 91%، منهم نحو 3.4 مليون طن قمح متواجدة في الصوامع بالإضافة إلى 50 ألف طن قمح صلب تم استيلام وتسليمهم لمصانع المكرونة، ونحو 250 ألف طن للتقاوي.

جاء ذلك مشاركته في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، والذي يستضيف المعهد القومي للمعايرة بوزارة التعليم العالى في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية و انطلاقا من دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.