وزير التموين: استلام 3.4 مليون طن قمح محلي والاحتياطي يكفي 5.9 شهر

قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5.9 شهر.

وأضاف المصيلحي على هامش وضع حجر أساس مشروع المخزن الاستراتيجي بالسويس، أن معدلات توريد القمح المحلي خلال العام الحالى مرتفعة، وبلغ حجم التوريد المحلي نحو 3 ملايين و440 ألف طن قمح حتى الآن، لافتا إلى استمرار موسم توريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس المقبل.

وردا على سؤال بشأن ما تردد حول تعثر الشركة التى رسي عليها توريد 55 ألف طن قمح مستورد قال المصيلحي: إن الشركة ملتزمة بالتوريد وطلب المورد تنويع المصادر من قمح أوكراني أو روسي مضيفا أنها كلها مناشئ مقبولة.

وأشار المصيلحي إلى أنه ما تم استيراده من القمح منذ بداية العام المالي الحالي بلغ أكثر من 3 ملايين طن قمح.

وأضاف المصيلحي أن قيمة السلع التموينية تقدر شهريا بما قيمته 4 مليارات جنيه شهريا، لافتا إلى أن تقليل الفاقد بنسبة 5% من الهادر يوفر نحو 200 مليون جنيه شهريا.

وأوضح أن مدة إنشاء المستودع ستستغرق عامين وسيتم إقامته وإدارته على أحدث النظم والوسائل التكنولوجية حيث سيتم دخول وخروج السلع بشكل مميكن.

ولفت إلى أن المخزن سيعمل على خدمة محافظة السويس ، ومنطقة القناة ، وجزء من محافظة الشرقية، وسيتم خلال المرحلة المقبلة وضع حجر الأساس لمستودعين آخرين في محافظتى الأقصر والفيوم.

وأكد المصيلحي أن المستودعات الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية للبنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية.

من جانب آخر قال المصيلحي ردا على سؤال بأن الدعم الاستثنائي الذي تقدمه الوزارة للفئات الاولى بالرعاية والمزمع الانتهاء منه في 30 يونيو الحالي قال إنه تقدم بطلب لمجلس الوزراء والذي سيقوم بالبت فيه الأسبوع المقبل.

من جانبه قال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إنه سيتم إزالة جميع العقبات التى تعوق تنفيذ المشروع، منوها بأنه سيتم تعيين مسؤول من المحافظة لمتابعة مراحل التنفيذ.

وأضاف أن المخزن يقع في منطقة استراتيجية فهو قريب من 3 موانئ، بالإضافة إلى قربه من طريق السخنة الذي يتم تطويره ،كما تعمل المحافظة حاليا على تطوير المنطقة المقام عليها المخزن.