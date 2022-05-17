وزير التموين: استلام 2 مليون طن قمح من المزارعين منذ بداية موسم الحصاد

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المعرض الدولي لتجهيزات المطاحن والصوامع ومضارب الأرز ومصانع المكرونة والأعلاف وتكنولوجيا التعبئة والتغليف في أرض المعارض بمدينة نصر .

وقال وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لافتتاح معرض تكنولوجيا صناعة الحبوب في دورته الـ 22: تم استلام 2 مليون طن قمح من المزارعين منذ بداية موسم الحصاد وحتى اليوم الثلاثاء .

وأضاف أنه يتم تسديد مستحقات المزارعين أولا بأول دون تأخير وبلغ إجمالي ما تم استلامه من المزارعين 9 مليارات جنيه.

شارك في الافتتاح أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور أحمد العيسوي رئيس شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، وأحمد كمال معاون وزير التموين ومتحدث الوزارة ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بالوزارة، وعدد من شركات المطاحن والأرز والمكرونة.