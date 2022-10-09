وزير التموين: استكمال المشروعات القومية للصوامع لزيادة القدرة التخزينية

أكد على مصيلحي وزير التموين أن قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار من الاتفاقيات الهامة للغاية، نظرا للظروف التى يمر بها العالم و التي بدأت بجائحة فيروس كورونا، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أعقبها ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية.

وأضاف، أن الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى نقص المعروض من السلع الأساسية، ومصر كانت فى موقف غير مسبوق نظرا لاعتمادنا على القمح الروسى والأوكراني، مما دفعنا لتغيير مصادر استيراد القمح ، وقد اتخذنا قرارات كثيرة للتفاعل مع التغييرات غير المسبوقة التى حدثت خلال الأشهر الماضية، واستطعنا الوصول إلى 4.2 من المخزون الاستراتيجي للقمح” .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وأضاف أن ظاهرة الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت الغرب للتحرك للحفاظ على الأمن الغذائى، ولأول مرة أكد البنك الدولى، أنه مستعد لتمويل قرض تنموى على 18 سنة و 5 سنوات سماح، والجزء الأول من القرض 385 مليون دولار تقريبا لشراء مليون طن قمح، مما يساهم فى عدم الضغط على احتياجات العملة الصعبة.

وأشار إلى أن الجزء الثانى من القرض سيستخدم لمشروع إنشاء الصوامع لزيادة القدرة التخزينية، للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي وتوفير الأقماح اللازمة للسوق المحلية.

وقال وزير التموين إن ملف الأمن الغذائي ضرورة في ظل الأزمة العالمية وارتفاع أسعار السلع ، كنا نستورد 80 ٪؜ من القمح وتم اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة الزراعة بما يساهم في تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلعة.

وأضاف، ما حققناه من مخزون استراتيجي أعطانا نفسا هادئا و نتحرك في السوق العالمية

فلسنا مجبرين على دخول سوق يشهد ارتفاع في الأسعار لعدم الضغط على احتياجات العملة الصعبة.

وتابع: سنقوم باستكمال المشروعات القومية للصوامع من أجل زيادة القدرة التخزينية، والموسم السابق كان الأصعب بسبب اللوجستيات ونسعى لسرعة انشاء صوامع في الجنوب وأماكن الانتاج الجديد ، الموقف الدولي لا يزل فيه مرحلة عدم اليقين وعدم الوضوح ماذا سيحدث

من جانبه ، اشاد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب بجهود وزير التموين د علي المصيلحي في توفير السلع في ظل الأزمة العالمية .

و قدم الحصري الشكر لوزير للتموين فى دعمه للفلاح المصرى، مؤكدا أننا قد نصل للاكتفاء الذاتى من السكر على عام 2026 .

وقالت ميرفت زكريا ناصر من وزارة التعاون الدولى، إن هذا القرض له أهمية خاصة، وقد بدأنا التفاوض فى مارس الماضى، وكان من أسرع القروض التى تفاوضنا عليها .

وأكدت أن المشروع يهدف إلى أكثر من هدف، منها: شراء القمح، وبناء صوامع جديدة، بجانب تحسين إنتاج محصول القمح، وإنشاء أجهزة إنذار مبكر، يساعد الفلاح على مواجهة سوء الأحوال الجوية للحفاظ على المحصول .

وفى ذات السياق، أكد وزير التموين أن ما يقدمه البنك الدولى هو برنامج للحفاظ على دعم الخبز المحلى، بجانب ان توفير 380 مليون دولار لشراء القمح فى هذه الظروف هو أمر جيد جدا .

ووجه الحصري الشكر للقيادة السياسية، لوضعهم خطط مواجهة الظروف العالمية التى تحدث، كما أن ما حدث من احياء لمشروع توشكى والعوينات، يؤكد صدق الرئيس فى حديثه على عمله لتوسيع الرقعة الزراعية .