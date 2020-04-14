اقتصاد وأسواق

وزير التموين: استخراج بطاقة تموين للعمالة غير المنتظمة بعد التأكد من بياناتهم

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم استخراج بطاقات تموينية للعمالة غير المنتظمة وذلك بعد التأكد من بياناتهم. وأضاف المصيلحي خلال لقاء يذاع الان على قناة صدي البلد ان رئيس الجمهورية وافق على إضافة المواليد الجدد ولكن…

محمد مجدي 11:11 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20 11:11 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم استخراج بطاقات تموينية للعمالة غير المنتظمة وذلك بعد التأكد من بياناتهم.

وأضاف المصيلحي خلال لقاء يذاع الان على قناة صدي البلد ان رئيس الجمهورية وافق على إضافة المواليد الجدد ولكن للفئات الأكثر احتياجا إضافة إلي أنه تم استخراج نحو 450 الف بطاقة تموينية للفئات الأكثر احتياجا وتضم 2 مليون مواطن .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمر بصرف إعانة مالية عاجلة بنحو 500 جنيه من خلال قيام وزارة القوي العاملة بتلقي طلبات الحصول على الإعانة المالية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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