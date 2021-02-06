اقتصاد وأسواق

وزير التموين : استخراج بطاقات لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة

خلال من أسبوع وحتى 10 أيّام سيتم فتح خدمات إصدار البطاقات التموين الجديدة
محمد مجدي 2:11 م, السبت, 6 فبراير 21 2:11 م, السبت, 6 فبراير 21

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أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع ذوى الاحتياجات الخاصة مسموح لهم بإصدار بطاقات تموين جديدة، كما يتم تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البيانات.

وأضاف وزير التموين أنه خلال من أسبوع وحتى 10 أيّام سيتم فتح خدمات إصدار البطاقات التموين الجديدة وفقا للشروط وأن من معه طلب يتقدم لمدير المديرية مباشرة وتم الاتفاق مع الجهات المعنية.

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جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فرع هايبر لمجموعة “اللولو” الدولية بمنطقة التجمع الخامس باستثمارات 165 مليون جنيه وبحضور المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة فى مصر وحذيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر.

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وتقدم الوزير بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي حول مدينة الذهب قائلاً: “تقدمنا لعمل مشروع لسوق ذهب وتم العرض على الرئيس ووجه بتحديد الموقع اللازم لإنشاء مدينة وتم تحديد المواقع المختلفة سواء في العبور والعاصمة الإدارية وتم التوجيه بأن موقع العاصمة الإدارية يكون أفضل وعلى مساحة من 100 إلى 120 فدانًا.

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وتتضمن مركزًا رئيسيًا لتجارة ومعروضات للذهب بأعلى درجة من مستويات العرض وجزء للورش ومنطقة بيها ورش ومصانع ومركز تميز لتدرب العمالة الفنية والتصميمات وجزء للورش التدريبية بجانب لوكاندة ومنطقة ترفيهية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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