اقتصاد وأسواق

وزير التموين: اختبار دمغ الذهب بالليزر بالتعاون مع أحد مصانع المصوغات

خلال شهر يناير المقبل
محمد مجدي 2:47 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 2:47 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، أنه سيتم اختبار دمغ الذهب بالليزر، خلال شهر يناير المقبل، وذلك بعد الاتفاق مع أحد مصانع المصوغات الذهبية في مصر للعمل على تكويد كل إنتاجه من الذهب.

وقال المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للإعلان عن حصاد وزارة التموين في 2020، إن مشروع دمغ الذهب بالليزر، هو أحد مشروعات مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، موضحا أنه تم استلام كل الأجهزة والمعدات اللازمة للدمغ بالليزر.

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وشدد المصيلحي، على أن الدماغ بالليزر هو الذي سيعمل على وقف غش الذهب في مصر، إضافة إلى وجود قاعدة بيانات لكل قطعة ذهبية في مصر، مما يعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان والاستقرار في سوق الذهب الرسمي.

وأضاف المصيلحي، أن العمل في البورصة السلعية مستمر وتم اختيار مجلس إدارة شركة البورصة السلعية على أن يتم التداول في سلع السكر والأرز والدقيق والقطن خلال النصف الأول من العام المقبل.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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