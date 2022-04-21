أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي مصر من القمح يغطي حتى شهر يناير المقبل 2023، بما يوازي مدة ستة أشهر ونصف من الاستهلاك المحلي.

وقال المصيلحي، خلال فعاليات بدء موسم حصاد القمح بتوشكى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن إستراتيجية الدولة توفير السلع الغذائية تشمل ضمان احتياطي لا يقل عن 6 أشهر وزيادة منافذ التوزيع.

وأضاف أن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يؤمّن الاستهلاك اليومي من الخبز لنحو 71 مليون مواطن، ذلك بما يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف يتم إنتاجها بشكل يومي.

وتابع أن مصر لديها الآن 2.6 مليون طن من القمح المستورد، وتستهدف من 5.5 إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي.

وأكد المصيلحي أن السعة التخزينية لصوامع الأقماح ارتفعت إلى 3.4 مليون طن في 2021، كما يوجد اكتفاء ذاتي من الأرز والاحتياطي يكفي 6 أشهر، وكذلك اكتفاء ذاتي من الدواجن.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية في منطقة توشكي جنوبي الوادي بمحافظة أسوان.

يأتي مشروع توشكى في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة.