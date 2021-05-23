اقتصاد وأسواق

وزير التموين: احتياطي اللحوم يكفي لعامين وتحقيق 97% اكتفاء ذاتي من الدواجن (فيديو)

أشار المصيلحي إلى أنه منذ توليه وزارة التموين كان الهدف وجود احتياطي استراتيجي لا يقل عن 3 شهور
محمد مجدي 7:23 م, الأحد, 23 مايو 21 7:23 م, الأحد, 23 مايو 21

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قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عدد سكان مصر حاليا يزيد عن 100 مليون مواطن، تقوم وزارة التموين بالمقررات التموينية لنحو 64 مليون و71 مليون يحصلون على الخبز المدعم.

وأكد وزير التموين خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل يومي الملف التمويني، وأن القيادة السياسية تدعم وزارة التموين بشكل مستمر لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع .

وعرض المصيلحي ، موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع ، وهي السكر 5.5 شهر ، والزيوت 4.9 شهر ، واللحوم الطازجة تكفي مدة عامين نتيجة تعاقدات التموين مع السودان ، واللحوم المجمدة تكفي شهرين من خلال تعاقدات الوزارة مع البرازيل، إضافة إلي 97٪ من اكتفاء ذاتي من الدواجن وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة .

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واضاف المصيلحي ، أنه قارب على التلاشي موضوع استيراد الدواجن ، أما بالنسبة للخضروات والفاكهة والأسماك فهناك تعاون مع الخدمة الوطنية ادي الي وجود وفرة جيدة في السوق لضبط الأسعار .

واشار المصيلحي الي أنه منذ توليه وزارة التموين كان الهدف وجود احتياطي استراتيجي لا يقل عن 3 شهور ، إضافة إلى تخزينه في أماكن جيدة مع وجود شبكة توزيع متزنة على مستوي الجمهورية ، مشيدا بتدبير الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبلغ 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع .

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وقال المصيلحي ، إن وزارة التموين لديها شبكة توزيع تصل إلي 40 الف منفذ وهم كالتالي ، 30 الف بقال تمويني ، و6 آلاف منفذ جمعيتي ، و 1300 فرع مجمع استهلاكي .

واضاف المصيلحي ، أنه تم صرف نحو 85٪ من احتياجات البطاقات التموينية بالنسبة للمقررات الخاصة بشهر مايو الجاري .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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