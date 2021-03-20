اقتصاد وأسواق

وزير التموين: احتياطي السلع يكفي من 4 إلى 6 أشهر

مخزون استراتيجي من اللحوم السودانية يكفي حتى مارس 2023 والدواجن حتى فبراير 2022
محمد مجدي 1:08 م, السبت, 20 مارس 21 1:08 م, السبت, 20 مارس 21

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تفقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل، فرع دلتا ماركت دهب خلال جولته بمحافظة جنوب السيناء اليوم.

واطمأن على توافر كل السلع التموينية والأساسية، وكذلك توافر احتياطي استراتيجي كافٍ منها لتغطية وتلبية احتياجات كل المواطنين.

رافق الوزير خلال الجوله كل من اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة وسامي عبدالقادر وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وكشف المصيلحي في تصريحات صحفية له، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، منوهًا بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، يصل إلى 4 أشهر حتى نهاية يونيو 2021.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت، يكفي حتى نهاية يونيو 2021، بواقع 4.8 شهر، كما يصل المخزون الاستراتيجي من السكر إلى 3.9 شهر، بما يكفي حتى يونيو المقبل.

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وعن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز، أكد أنه يكفي حتى شهر ديسمبر من العام الحالي، بواقع 9.2 شهر، ويكفي المخزون الاستراتيجي من المكرونة حتى أغسطس من العام الحالي بواقع 5.7 شهر.

ولفت إلى وجود مخزون استراتيجي من اللحوم السودانية بواقع 24.4 شهر، بما يكفي حتى مارس 2023، والدواجن حتى فبراير 2022 بواقع يصل إلى 11.4 شهر.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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