وزير التموين: احتياطى السلع الأساسية آمن.. ولا أزمات فى المعروض

❐ رصيد القمح يكفى 4.5 شهور.. والزيت 90 يوماًمحمد مجدىقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون السلع الغذائية الأساسية آمن، وليس لدينا أزمات فى توفير السلع للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية.وأكد المصيلحى، فى تصريح لـ«المال»، أن احتياطى القمح «

❐ رصيد القمح يكفى 4.5 شهور.. والزيت 90 يوماً

محمد مجدى

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون السلع الغذائية الأساسية آمن، وليس لدينا أزمات فى توفير السلع للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية.

وأكد المصيلحى، فى تصريح لـ«المال»، أن احتياطى القمح «مستورد ـ محلى»، يكفى حتى 4.5 شهور، والسكر حتى 4 أشهر، واللحوم حتى 3.5 أشهر، والزيوت 90 يومًا، مشيراً إلى أن هناك اجتماع خلال أيام مع شركات السكر، لبحث كيفية تصريف المخزون المتراكم لديهم.

يذكر أن الأقماح المستوردة، شهدت خلال الشهر الماضى أزمة، بعد اكتشاف بذور الخشخاش فى شحنة رومانيا، وفرنسا، ما أدى إلى وقف استلامهما، وتحويل القضية إلى النائب العام.

وتستورد مصر أقماح سنوياً بما يقرب من 5 ملايين طن، لخلطه بالمحلى، الذى تصل كمياته المستلمة من الفلاحيين إلى 3.5 مليون طن، لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية.

وقال ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، لـ«المال»، إن هناك توافر فى سلعة السكر، والأرز، والزيت على البطاقات التموينية، ولا توجد مشكلات فى توفيره، لما يقرب من 70 مليون مواطن، مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية.

بينما أكد مدير إحدى فروع شركة الأهرام للمجمعات الإستهلاكية، أن هناك تراجعًا فى كميات اللحوم المجمدة، من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قائلاً لـ»المال»: «حالياً نتسلم 200 كيلو أسبوعيًا، بعد أن كان 350 كلجم».