وزير التموين : اجتماع اللجنة العليا للأرز يناقش آليات استلام المحصول من المزراعين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مخزون الأرز يكفي 3.3 شهر ، مؤكدا أن كميات الارز الهندي البالغة 25 الف طن وصلت مصر، ومن المنتظر وصول 25 ألف طن أخرى بداية سبتمبر المقبل.

واضاف خلال تصريحات صحفية خلال مؤتمر صحفي اليوم أن تلك الكميات كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدت عليها من خلال ممارسة محدودة لتوريد الأرز فازت بها شركة مصرية وتم التعاقد على 50 ألف طن أرز هندي بسعر 490 دولار للطن.

وكشف أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع اللجنة العليا الأرز ومناقشة الآليات التي سيتم استلام الأرز من المزراعين بها خلال الموسم الحالي.

ورفض المصيلحى الكشف عن إمكانية توريد الأرز إجباريا مثل القمح خلال الموسم الجاري ، قائلا: سندرس افضل الإجراءات اللازمة لموسم الأرز الجاري.