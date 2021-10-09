اقتصاد وأسواق

وزير التموين : اتفاق طويل المدى لنقل القمح الفرنسي إلى مصر بهدف تقليل تكلفة النقل

يذكر أن موردي القمح الفرنسي أكدوا أن هناك 15 مليون طن قمح من الممكن تصديرها
محمد مجدي 8:16 م, السبت, 9 أكتوبر 21 8:16 م, السبت, 9 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، إنه بحث مع السيد القصير وزير الزراعة عمل اتفاق طويل المدى لعملية نقل القمح الفرنسي إلى مصر.

و أكد المصيلحي ردا على سؤال المال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مخزن الشركة العامة لتجارة الجملة في الزقازيق بمحافظة الشرقية، أن الهدف من هذا الاتفاق المرتقب هو استطاعة العمل بشكل مستمر مع موردي القمح الفرنسي، وذلك لتقليل تكلفة النقل.

وأضاف المصيلحي المشكلة أن القمح الفرنسي ممتاز لكن تكلفة النقل من فرنسا إلى مصر مرتفعة مقارنة بتكلفة نقل القمح من روسيا ورومانيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود إلى ميناء الإسكندرية.

اقرأ أيضا  وزير التموين: احتياطي القمح يكفي حتى 5 أشهر

وأوضح المصيلحي أنه خلال زيارته الأخيرة لفرنسا وجد أن هناك رابطة لموردي القمح الفرنسي وليست شركة، وعملية التسجيل في هيئة الاستثمار المصرية يجب تكون شركة وليست رابطة، قائلا: هنشوف الإجراء الإداري للتعامل معهم.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيشارك في اجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي المستهدف عقده خلال الأيام المقبلة، وذلك للتشاور في متطلبات شركات القمح الفرنسي.

يذكر أن موردي القمح الفرنسي أكدوا أن هناك 15 مليون طن قمح من الممكن تصديرها، كما أن مصر تعد من أكبر الدول المستوردة للأقماح.

اقرأ أيضا  «سماريس» الفرنسية تنشئ سوقا لتجارة الجملة في مصر

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الشرقية لتفقد عدد من المشروعات التموينية وهي المجمع النموذجي وصوامع حقلية و مخزن العامة لتجارة الجملة ومديرية التموين بالشرقية، ورافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتورة فايزة عبدالرحمن مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في الشرقية.

وذلك بمشاركة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وعماد الدين طه مدير عام منطقة شرق الدلتا بالعامة لتجارة الجملة، وصبحي المزين رئيس قطاع المناطق بالشركة، وأحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

«مكافحة التهرب الجمركي» تضبط تزويرا بعدة فواتير للتهرب من سداد الرسوم

السيد فؤاد 9:01 م, السبت, 9 أكتوبر 21

«الزراعة» : المزارع يدرك القيمة الاقتصادية لقش الأرز

الصاوي أحمد 8:33 م, السبت, 9 أكتوبر 21

«تصديري الصناعات الغذائية» : 47% نموا في صادرات القطاع.. و43 شركة مصرية تشارك بمعرض أنوجا الدولي

محمد ريحان 6:43 م, السبت, 9 أكتوبر 21

وزير القوى العاملة يشهد اتفاقية تسوية بين «يونيفرسال» و«الصناعات المعدنية» لصرف مستحقات العاملين

دعاء حسني 5:59 م, السبت, 9 أكتوبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 9-10-2021.. وعيار 21 يواصل الاستقرار

عمر سالم 5:52 م, السبت, 9 أكتوبر 21

السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية (صور)

المال - خاص 5:36 م, السبت, 9 أكتوبر 21