وزير التموين: إيطاليا تدعم مشروع أسواق اليوم الواحد بـ 2 مليون يورو

عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية اجتماعا مع ممثلي الشركة الإيطالية والاستشاري الذي سيقوم بوضع وعمل تصميم وتنفيذ أسواق اليوم الواحد طبقًا للوضع القائم في مصر.

وقال المصيلحي في بيان اليوم، إنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على أهمية هذا المشروع، وإن الجانب الإيطالي استطاع أن يدعم المشروع بمبلغ 2 مليون يورو لبداية عمل كراسة المشروع التفصيلية.

وأشار المصيلحي إلى أنه في يوم 9 يونيه 2023 سيتم عرض النسخة المؤقته للاتفاق ومراجعتها من الجانب المصرى، مؤكدًا أن نهاية يونيه 2023 سيتم التوقع.

وأكد وزير التموين أن هذا المشروع هام جدًا لدعم سلاسل الإمداد والتموين من المنبع سواء بالمنتجات الزراعية أو منتجات الصناعات الغذائية حتى يتم توفيرها مباشرًا.

وأشار المصيلحى إلى أن رئيس الجمهورية كان قد وجه مسبقا بأهمية إنشاء وتنظيم أسواق الجملة والنصف جملة بكل المحافظات مؤكدًا أن ما يتم بحثه في إيطاليا سيكون بداية حقيقية لتلك المشروعات في القريب العاجل.