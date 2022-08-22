وزير التموين : إنشاء المرحلة الأولى من صوامع توشكى بتكلفة تتجاوز 860 مليون جنيه

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ صوامع تخزين جديدة في توشكي تصل سعتها التخزينية إلى نحو 500 ألف طن قمح.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أنه سيتم تنفيذ الصوامع على مرحلتين الأولى بسعة تخزينية 300 ألف طن قمح، والثانية بسعة تخزينية 200 ألف طن.

واضاف بأن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى تبلغ 860 مليون جنيه تمويل محلي و38 مليون دولار تمويلات من البنك الدولي.

و لفت إلي أنه سيتم الترسية على الشركة المنفذة قريباً استعداداً للبدء في أعمال التنفيذ.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن خطة الدولة للتوسع في إقامة المزيد من الصوامع، وخاصة بالمناطق التي تشهد توسعات في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك سعياً لإتاحة سعات تخزينية إضافية، تسهم في المحافظة على مخزون المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفاقد منها.