وزير التموين: إقامة 19 منطقة تجارية ولوجستية فى 11 محافظة بتكلفة 50 مليار جنيه

وأضاف وزير التموين، أنه يتم اختيار أفضل الأماكن فى المحافظات الأخرى وذلك لإنشاء 3 مستودعات استراتيجية أخرى وذلك فى المرحلة الثانية من المشروع القومى للمستودعات

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم تطوير البنية الأساسية للتجارة الداخلية وذلك من خلال إقامة المناطق التجارية واللوجستية بعدد 19 منطقة فى 11 محافظة بإجمالى مساحة تصل إلى 400 فدان ، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 50 مليار جنيه.

وأكد المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن للإعلان عن حصاد وزارة التموين عام 2020، أن مشروع المستودعات الاستراتيجية سيتم العمل على إقامتها فى 7 محافظات وذلك لخدمة مختلف محافظات الجمهورية، والبداية ستكون فى 4 محافظات مرحلة أولى وهى: الفيوم والأقصر والسويس والشرقية.

وأضاف وزير التموين، أنه يتم اختيار أفضل الأماكن فى المحافظات الأخرى وذلك لإنشاء 3 مستودعات استراتيجية أخرى وذلك فى المرحلة الثانية من المشروع القومى للمستودعات.

وأشار المصيلحي، إلى أن أسواق الجملة يتم العمل على تطويرها من خلال شركة رانجيس الفرنسية وذلك لوضع خطة تطوير لسوق العبور.