وزير التموين: إقامة معرض نيبو للذهب في الدورة الثانية بمشاركة 85 شركة محلية ودولية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن موعد إقامة المعرض الدولي الثاني للذهب والمجوهرات نيبو في نسخته الثانية والذي سيقام في الفترة من 10 الي 12 ديسمبر 2022، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما سيفتتح المعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في وزارة التموين، إن المعرض الدولي الثاني للذهب سيشهد مشاركة 50 عارض محلي من أكبر المصنعين المصريين، بزيادة 35% في عدد العارضين المصريين عن الدورة الأولي.

وأضاف المصيلحي أن المعرض سيضم 5 أجنحة دولية لأول مرة من 35 عارضا من إيطاليا وتركيا والهند والإمارات.

واضاف “المصيلحي” أنه مستهدف زيارة 8 آلاف زائر محلي ودولي للمعرض خلال فترة انعقاده، وأكثر من 100 مشتري دولي من 18 دولة من الخليج العربي وأفريقيا.

وأشار إلي أنه ستتم إقامة أول مسابقة للتصميم الحلي والمجوهرات بالاشتراك مع مدرسة التصميم للفنانة المصرية العالمية عزة فهمي.

يشار الي أن المعرض الدولي الثاني للذهب والمجوهرات نيبو يقام برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومصلحة الدمغة والموازين ، واتحاد الغرف التجارية، والشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات.