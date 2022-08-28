وزير التموين : إقامة معرض أهلا مدارس من 1 إلى 10 ‏سبتمبر المقبل

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ‏المعارض أهمية خاصة لما تمثله من أهمية كبيرة لتخفيف ‏العبء على المواطن بالتخفيضات الموجودة بها.

وأشار المصيلحي في بيان اليوم إلى أن ‏المعرض الرئيسي الخاص بـ أهلا مدارس سيفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقال المصيلحي إن الافتتاح سوف يكون في 1 سبتمبر المقبل ولمدة 10 ‏أيام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏ومتناهية الصغر.

وأضاف المصيلحي أنه سيقام على مساحه 6000 متر وبمشاركة 199 ‏عارض متنوع ما بين مستلزمات المدارس من أدوات كتابية ‏ومصنوعات جلدية من أحذية وشنط وملابس جاهزة وأجهزة ‏الكمبيوتر ومستلزماته.

بالإضافة إلى غرفة الصناعات الغذائية ‏والشركة القابضة للصناعات الغذائية وأدوات التعقيم، والمشغولات اليدوية والبصريات وعيادات الاسنان ومعرض ذوى الهمم بالإضافة إلى مشاركة عدد من البنوك لتسهيل الأمر على المواطن.

وخلال ‏لقائه والعارضين بمعرض أهلا المدارس أكد ‏المصيلحي إنه سيتم انشاء ‏عدد 23 معرض رئيسي بالمحافظات وعدد 119 معرض ‏فرعي وعدد 33 شادر، بالإضافة إلى 27 قافلة متحركة و500 ‏مكتبة.‏

من جانبه صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي ‏للوزارة معاون الوزير، أنه سيتم المنتجات الخاصة بمستلزمات المدارس من كراسات وكشاكيل واقلام تصل إلى بتخفيضات تصل إلي 30٪.

وأضاف أن العارضين أكدوا أنه سيتم طرح الأحذية فى بعض المعروضات سوف تتفاوت أسعارها ما بين الـ 175 جنيها إلى الـ 195 جنيها.

وتابع أنه سيتم طرح الملابس بأسعار تتفاوت ما بين 20 جنيها إلى 50 جنيها، وأكد كمال أن العارضين خلال اجتماعهم بالتجارة أشادوا بالتسهيلات المقدمة من الوزارة لهم.

وأضاف ‏المتحدث الرسمي للوزارة ان جمعيه مصر اليوم للتنمية المستدامة ‏والخدمات الإنسانية قامت بعمل عدد 8 شوادر بمحافظات ‏القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية.