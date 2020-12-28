وزير التموين: إعلان نتيجة البت الفنى لـ«المستودعات الاستراتيجية» 15 يناير المقبل

كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أنه سيتم الإعلان عن نتيجة البت الفنى الخاص بمشروع إنشاء المستودعات الاستراتيجية منتصف يناير المقبل.

كان رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين قال – فى حوار سابق مع «المال»- إن استثمارات مشروع المستودعات الاستراتيجية السبعة المستهدف إقامتها فى 7 محافظات تصل إلى 35 مليار جنيه.

وقال «المصيلحى» إن المستودعات الأربعة التى سيتم إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى تقع فى كل من محافظة الشرقية على مساحة 35 فدانا ، والسويس على 30 فدانا ، والأقصر على 24 فدانا ، والفيوم على 9 أفدنة .

كانت وزارة التموين أعلنت مطلع نوفمبر الماضى أن 7 شركات محلية وإقليمية اشترت كراسة الشروط للمنافسة على إنشاء المستودعات التخزينية.

وأوضح «المصيلحى» أن هذه المستودعات هى بداية تنظيم سلاسل الإمداد بحيث يكون هناك احتياطى استراتيجى للدولة، والعمل على أحدث تقنيات التخزين ووسائل الحفاظ على المنتجات بناء على المواصفات الفنية اللازمة لكل سلعة.

وتابع إن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر‪ .

وأشار إلى أن رفع مستوى المخازن الاستراتيجية يعمل على تقليل الفاقد من السلع المتداولة، موضحا أن قيمة السلع التموينية التى سيتم تخزينها فى تلك المستودعات تصل إلى نحو 36 مليار جنيه سنويا.

وأوضح أنه خلال عام 2021 سيتم الإعلان عن طرح مستودعات أخرى على المستثمرين فى كل من محافظة الجيزة على مساحة 30 فدانا ، وكفر الشيخ على 50 فدانا ، والإسماعيلية على100 فدان.