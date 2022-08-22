وزير التموين : إعداد خطة استراتيجية لتنمية التجارة الداخلية بالمحافظات

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجرى حاليا إعداد خطة استراتيجية لتنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، قائلا إن الأولوية في إتاحة فرص العمل بالمناطق التجارية الجديدة المقرر إنشاؤها في محافظات السويس وكفر الشيخ والدقهلية لأبناء هذه المحافظات.

وأضاف المصيلحي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن التعاون بين وزارة التموين والمحافظين له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على مستوى الجمهورية.

وتابع المصيلحي أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية وتم عرضها على الرئيس فى عام 2021 ، وأنه جار حاليا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية على أرض الواقع بالمحافظات المختلفة.

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جاء ذلك خلال توقيع اليوم وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ، عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجستية وتخزينية جديدة، بثلاث محافظات هي الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ.

وتشمل المناطق اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة ووقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء 3 مناطق عقود إنشاء مناطق تجارية لوجيستية جديدة بحضور كل من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، حيث تتضمن المناطق التجارية / اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة.