وزير التموين: إحنا فقراء جدا في الأسواق الكبرى

دعاء حسني ومحمد مجدي: قال علي المصيلحي وزير التموين، إن البنية الأساسية للتجارة الداخلية تتمثل في منافذ البيع سواء بقال أو سوبر ماركت أو سلسلة تجارية عندنا أكثر من 400 ألف نقطة بيع. وأضاف الوزير، خلال المؤتمر المنعقد اليوم الثلاثاء، مع ورؤساء الشعب التجارية، أن هناك سلاسل توزيع معتمدة على الأس

دعاء حسني ومحمد مجدي:

قال علي المصيلحي وزير التموين، إن البنية الأساسية للتجارة الداخلية تتمثل في منافذ البيع سواء بقال أو سوبر ماركت أو سلسلة تجارية عندنا أكثر من 400 ألف نقطة بيع.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر المنعقد اليوم الثلاثاء، مع ورؤساء الشعب التجارية، أن هناك سلاسل توزيع معتمدة على الأسواق المنظمة، ولو نظرنا إليها سنجد أننا فقراء جدا جدا، وهي عددها قليل جدا مثل سوق العبور وسوق أكتوبر وسوق الإسكندرية.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية في القاهرة، إن عقد اجتماع وزير التموين مع الغرفة التجارية تأخر موعده بشكل كبير.

وأوضح أنه تلقي عددا من المشاكل قد تأثر سلبا على الوضع الاقتصادي للسوق المحلية، ومن أبرزها قرار تدوين السعر على المنتج والذي سيتم تطبيقه في شهر يناير القادم، وكذلك أصحاب المخابز في تحديد تكلفة إنتاج الخبز.



