وزير التموين: إجازة المطاحن قطاع عام وخاص 3 أيام خلال عيد الفطر (مستند)

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (8 لسنه 2023، يتضمن منح المطاحن التموينية ( عام – خاص ) إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك في لمدة 3 أيام في الفترة من 21 وحتى 23 أبريل 2023.

وأوضح التوجيه الذي حصلت “المال” على نسخة منه أنه على المطاحن التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة إخطار مديرية التموين المختصة بذلك على أن تقوم المديرية بإخطار شركة تطبيقات الكروت (سمارت) بحد أقصى يوم الأحد المقبل .

وتقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بإرسال ملف إكسيل إلكترونيا لمديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات على مستوى الإدارات التموينية التابعة لها على الإيميل الخاص بكل مديرية متضمنا البيانات الخاصة بكافة المخابز الواقعة بنطاق كل مديرية .

ويشمل التوجيه قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بتحديد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز الواردة بالملف، وإعادة إرساله إلكترونيا على الإيميل الوارد منه ملف الشركة تطبيقات الكروت الذكية ( سمارت).. وكذلك الوزارة على أن يتضمن الملف على بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط وذلك بعد تحديد أيام الإجازات الممنوحة أمام كل مخبز وذلك بحد أقصى يوم الأحد المقبل فضلا عن عدم قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال أيام العيد على نظام المخابز بالمديرية .

وأكد التوجيه الوزاري انه سيتم صرف الاقماح خلال إجازة عيد الفطر لمدة 3 أيام لصالح المطاحن مقدماً طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح التمويني وذلك من جهات الصرف المحددة لها بالرنامج التنفيذي لصرف الاقماح المستوردة للمطاحن التموينية خلال الفترة من 21 الي 30 ابريل 2023 وذلك خصماً من البرنامج التنفيذي خلال تلك الفترة وبما لا يتجاوز الكميات المخصصة للمطاحن عن فترة البرنامجين .

وأشار إلى قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية ( سمارت ) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز خلال فترة إجازة العيد طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز على أن يتم إتاحة صرفها في الفترة من 18 وحتى 20 أبريل 2023

وتقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية ( سمارت ) بتعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص من بعد الساعة الثانية عشر صباحا وحتي الثانية مساء وتقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز بعد الساعه الثانية صباحا وحتى نهاية اليوم.

وتقوم شركة سمارت بإتاحة صرف يوم للمخابز الحاصلة على إجازة طبقاً لمبيعات آخر يوم عمل على أن يستأنف العمل بالنظام المعمول به حاليا يوم 24 من ابريل 2023 ,

وكشف التوجيه عن قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر الأرصدة من الاقماح والدقيق بالمطاحن التموينية وكذا توافر أرصدة الدقيق البلدى بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المديرية.