وزير التموين: إتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز خلال عيد الفطر المبارك

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الإنتاج خلال أيام العيد.
وأشار المصيلحي في بيان اليوم إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بسداد وإتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة تصنيع الخبز للمخابز البلدية المدعمة والتي تعمل في المنظومة التموينية بصفة منتظمة طوال أيام عيد الفطر المبارك بالتعاون والتنسيق مع البنوك المصرية وشركة بنوك مصر.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي انتظام عمل المخابز البلدية طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك.
كما يأتي ذلك بهدف توفير الخبز البلدي المدعم لكافة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية طوال أيام عيد الفطر المبارك.