وزير التموين : أوكرانيا عرضت نقل القمح من خلال السكك الحديدية عبر بولندا

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إن إتاحة السلع الأساسية تسهم في تخفيض الأسعار، منوهًا بأنه يتم محاولة الاتفاق مع الغرف التجارية على توفير المعارض بقدر الإمكان وبشكل مستمر.

وقال المصيلحي، على هامش افتتاح معرض صناعة الصوامع، إن مصر تراعي الظروف التي تمر بها أوكرانيا حاليًّا، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على 4 شحنات،

حيث عرض الجانب الأوكراني نقل القمح الذي تم التعاقد عليه عن طريق بولندا من خلال استخدام السكك الحديدية.

وأضاف المصيلحي أنه في إطار استهداف الحكومة تأمين مخزون إستراتيجي من القمح، فقد وافق مجلس الوزراء على عقد اتفاقات مباشرة مع المورّدين، مثلما حدث في شحنة القمح المستورد من الهند.

وردًّا على سؤال بشأن رفع أسعار الزيت التمويني قال المصيلحي إنه تتم متابعة الأسعار العالمية، ففي حالة استقرارها ستقوم الوزارة بامتصاص الزيادة، أما في حالة ارتفاعها فإن الوزارة ستضطر لرفع الأسعار، منوهًا بأن الهدف هو إتاحة السلعة للمواطنين.

لافتًا إلى أن الوزارة لا تسعى لزيادة سعر الزيت التمويني، حيث تطرح الزيت التمويني زنة 800 ملي بسعر 23 جنيهًا، ولا يوجد زيت زنة لتر حتى لا يقوم التجار ببيعها بأسعار مرتفعة، فيما تتواجد عبوات الزيوت زنة لتر في الزيت الحر.

وأضاف المصيلحي أنه تم عقد اجتماع مع الشركات المنتجة للزيوت، حيث تم الاتفاق على زيادة أسعار زيوت القلية بنسبة لا تزيد عن 20% عن أسعار شهر رمضان،

أما بالنسبة للزيوت النقية كالزيت عباد صافي والذرة الصافي فتم الاتفاق على زيادتها بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%؛ وذلك للمحافظة على السوق وعلى استمرارية هذه الشركات حتى لا تقلل إنتاجها فتضطر إلى تخفيف العمالة وتتكبد خسائر.

وفيما يتعلق بالمناقصة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد الأرز الأبيض، قال المصيلحي إن هناك أرزًا يكفي الاحتياجات، لكن الطلب العالمي عال، وهناك توقع بارتفاع الأسعار مستقبلًا، لذلك نسعى لإتاحة السلعة وتوفيرها للمواطنين.