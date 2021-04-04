وزير التموين: أمام المستهلك أكثر من منفذ لشراء السلع الغذائية ومستلزمات رمضان

أكد أن كافة السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم طرحها في معارض أهلا رمضان بتخفيضات تبدأ من ١٨ إلى ٣٠٪.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المستهلك لديه أكثر من منفذ للسلع الغذائية والاستهلاكية وياميش في كل مكان حوله إن كان مجمع استهلاكي أو شادر أو سيارات متنقلة او معارض اهلا رمضان.

وقال المصيلحي ، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، أن كافة السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم طرحها في معارض أهلا رمضان بتخفيضات تبدأ من ١٨ إلى ٣٠٪ وهناك شركات قامت بعمل تخفيضات أكثر من ذلك .

وأشار المصيلحي ، إلي أنه سيتم افتتاح معرض اهلا رمضان في شبرا الخيمة الخميس القادم .