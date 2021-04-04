اقتصاد وأسواق

وزير التموين: أمام المستهلك أكثر من منفذ لشراء السلع الغذائية ومستلزمات رمضان

أكد أن كافة السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم طرحها في معارض أهلا رمضان بتخفيضات تبدأ من ١٨ إلى ٣٠٪.
محمد مجدي 12:07 ص, الأثنين, 5 أبريل 21 12:07 ص, الأثنين, 5 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المستهلك لديه أكثر من منفذ للسلع الغذائية والاستهلاكية وياميش في كل مكان حوله إن كان مجمع استهلاكي أو شادر أو سيارات متنقلة او معارض اهلا رمضان.

وقال المصيلحي ، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، أن كافة السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم طرحها في معارض أهلا رمضان بتخفيضات تبدأ من ١٨ إلى ٣٠٪ وهناك شركات قامت بعمل تخفيضات أكثر من ذلك .

اقرأ أيضا  جمعية المصدرين المصريين تعلن استراتيجية الترويج للصادرات لعام 2021

وأشار المصيلحي ، إلي أنه سيتم افتتاح معرض اهلا رمضان في شبرا الخيمة الخميس القادم .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

وزير التموين : نتمنى زيادة الاستهلاك.. ومفيش رف هيفضي في معارض أهلا رمضان

محمد مجدي 12:33 ص, الأثنين, 5 أبريل 21

وزير التموين: 10.5 آلاف جنيه قيمة شراء طن الفول من الفلاح

محمد مجدي 12:26 ص, الأثنين, 5 أبريل 21

وزير التموين : مستهدفين 250 ألف فدان للزراعة التعاقدية

محمد مجدي 12:02 ص, الأثنين, 5 أبريل 21

وزير التموين : 16 مليون طن قمح حجم الاستهلاك سنوياً منهم 9 ملايين لمنظومة الخبز

محمد مجدي 11:46 م, الأحد, 4 أبريل 21

بايدن يعتزم المضي قدما في خطة البنية التحتية بدون دعم الجمهوريين

أيمن عزام 10:48 م, الأحد, 4 أبريل 21

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 4-4-2021

محمد مجدي 10:33 م, الأحد, 4 أبريل 21