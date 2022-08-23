وزير التموين: أسعار توريد الأرز للموسم الحالي مجزية وتحمل هامش ربح عادل للمزارعين

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا رقم 109 لسنة 2022 بتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.

واوضحت التموين في بيان اليوم أن موسم توريد شعير الأرز المحلي سيبدأ يوم 25 أغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر القادم.

وخلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع اللجنة العليا للارز والتي تشمل اعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع إضافة إلى أعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز، أكد المصيلحي تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الأرز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

وقال المصيلحي إنه تم التأكيد على إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام.

واضاف المصيلحي أن ذلك ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأكد المصيلحي أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة ، و6850 جنيه للطن أرز عريض الحبة.

وأشار إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام.