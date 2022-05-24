وزير التموين: أسعار الزيت على البطاقات التموينية ثابتة حتى الآن

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن سعر عبوة الزيت التمويني زنة 800 مللي ثابت عند 23 جنيها و هو ثابت حتي الآن ، مالم يشهد أي زيادات سعرية في زيوت الخام المستوردة.

وقال المصيلحي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر إن أوكرانيا تمثل 30٪ من انتاج العالم في الزيوت الخام، و العالم لن يتحمل أي زيادات سعرية جديدة .

وحذر وزير التموين، تجار الارز و الشعير الذين يقوموا بتخزين المحاصيل من التعرض للمساءلة القانونية ومصادرة جميع الكميات التى يتم حجبها عن السوق .

وأشار المصيلحي إلى أن بعض الأشخاص يقوموا بشراء الأرز فى موسم الحصاد ويتم تخزينه ثم طرحه فى نهاية الموسم بأسعار مغالى فيها وهؤلاء ليسوا تجار أرز بل أشخاص يسعون لتحقيق مكاسب بغض النظر عن مصلحة المواطنين.

وأكد المصيلحى أن العام القادم سوف يشهد نظام جديد فى تداول الأرز حيث يكون لكل تاجر سجل تجارى مع تحديد مضارب الأرز التابعة له وسوف يتم اعتماد جميع تجار الأرز الذين يريدون طرحه بالأسواق .

وقال المصيلحي إن وزارة التموين لديها إحصائيات بجميع أرصدة الأرز وكذلك الأسمنت والحديد الموجودة فى السوق المصرى .