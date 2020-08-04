وزير التعليم: 81.5% نسبة النجاح فى امتحانات الثانوية العامة 2020

وقال الوزير إن نسب النجاح فى المدارس الحكومية بلغت ٨٥.٤٪ ، واللغات الرسمية ٨٧٪، والخاصة بمصر فات ٧٢٪، والخاصة لغات ٩٢٪، و المنازل ٥٧٪

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة ارتفعت خلال العام الدراسى ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، إلى ٨١.٥٪.

وقال الوزير إن نسب النجاح فى المدارس الحكومية بلغت ٨٥.٤٪ ، واللغات الرسمية ٨٧٪، والخاصة بمصر فات ٧٢٪، والخاصة لغات ٩٢٪، و المنازل ٥٧٪.

ونوه الوزير إلى تفوق البنات على البنين حيث بلغت نسبة نجاح البنات ٨٢.٩٪، مقابل ٨٠٪ البنين.



وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفى ، إلى أن نسبة الطلاب اللذين حصلو على مجاميع من ٩٥ إلى أقل من ١٠٠٪ بلغ ١٨٪ ، مقابل ١٧.٣ ٪ العام الماضى.

وبلغت نسبة الطلاب اللذين حصلوا على مجاميع من ٩٠ إلى ٩٥ ٪ نحو ١٨ ٪ أقل من العام الماضى.

ووصلت نسبة من حصلوا على مجاميع من ٨٥ إلى ٩٠٪ نحو ١٦٪.

وخصصت وزارة التعليم رابط عبر موقعها الإلكتروني للحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال https://g12.emis.gov.eg/ ويتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال رابط وزارة التربية والتعليم، في كافة المحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

ونوه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إلي إنه سيتم في تمام العاشرة والنصف، اعتماد نتيجة الثانوية العامة، ومن ثم مكالمة الطلاب الأوائل وتهنئتهم، على أن تتاح النتيجة اعتبارا من الثانية عشر ظهرا.

جدير بالذكر أنه يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي 2019 – 2020 ، نحو 676.4 ألف طالب ، منهم 291.2 لشعبة علمي علوم، و107 شعبة علمي رياضيات، إضافة إلي 262.5 بالشعبة الأدبية.ووفقا لتصريحات سابقة للدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة فإن نسبة النجاح أعلى من العام الماضي، وتجاوزت 78%.

كما تصدرت الفتيات قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية وتصدرت شعبة علمي علوم الأوائل أيضا.Aa

